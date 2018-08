Fulmine cade in spiaggia, centrato e carbonizzato ombrellone in prima fila

Lunedì 27 Agosto 2018, 04:55 - Ultimo aggiornamento: 27-08-2018 09:49

Un ombrellone carbonizzato da un fulmine. È successo nella notte tra sabato e domenica ai bagni Miriam di Marotta nel corso del temporale che si è abbattuto sulla cittadina balneare, con notevoli scariche elettriche.Alla vista dell'ombrellone bruciato la titolare Francesca Melideo aveva pensato alla “bravata” di qualche ragazzino che preso dalla noia avesse appiccato il fuoco. E’ stato chiesto l’intervento dei carabinieri per una verifica.«Ho avvisato anche i vigili del fuoco e i carabinieri escludono l’ipotesi della bravata. E’ come se l’ombrellone fosse stato interamente bruciato in pochi secondi, praticamente carbonizzato. La bravata non può essere, sembra si sia trattato proprio di cause diciamo così naturali».L'ombrellone era nella prima fila, a poca distanza dalla torre d’avvistamento in ferro dei bagnini per le operazioni di soccorso e salvataggio in mare. Nessuno è rimasto ferito.