Sabato 17 Marzo 2018

Centinaia di persone al funerale di Alessandro Neri, ucciso con due colpi di pistola da sicari sconosciuti. Alla fine della cerimonia ha parlato la mamma del ragazzo. «È ufficiale, Ale è un angelo. Isuoi amici hanno addosso una maglia in cui c'è scritto che "civuole un secondo per ricordarti e una vita per dimenticarti".Non ti dimenticheremo mai. Ale non è morto invano. Vi prego, viscongiuro, non frequentate ambienti che non dovete. Se lui è orain cielo vi proteggerà. Andate sulla retta via. Doveteconvertirvi, avete famiglia, figli».