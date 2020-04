Fase 2, dal 4 maggio sì ai funerali: ma con regole molto stringenti, ecco quali

Fase 2, via libera ai funerali dal 4 maggio che erano stati sospesi durante il lockdown per il coronavirus in Italia. La decisione dovrebbe essere inserita nel decreto del presidente Conte in arrivo tra oggi e domani. Si potranno celebrare i funerali e anche chi non ha potuto farlo finora avrà la possibilità di far celebrare una messa alla quale saranno però sempre ammessi soltanto i familiari stretti.



Dal Vaticano sono arrivate forti pressioni, il Comitato tecnico scientifico ha dato parere favorevole e così i parenti più prossimi del defunto potranno partecipare all’ultimo saluto, un rito al quale, nei giorni più drammatici della pandemia, migliaia di cittadini hanno dovuto dolorosamente rinunciare.

