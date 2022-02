Sciatore irlandese si toglie la mascherina in funivia: scoppia una spaventosa rissa

Rissa tra italiani e irlandesi sulle piste da sci trentine per una mascherina non indossata in funivia. Sono dovuti intervenire i carabinieri di Badia per separare gli sciatori che dagli insulti sono passati alle mani. Tutto è iniziato sulla cabinovia «Piz la Ila» di La Villa in Val Badia, dove si trovavano cinque persone, due irlandesi di Dublino e tre liguri di Genova. Durante la risalita uno dei due irlandesi infastidito dalla mascherina Ffp2, la toglie. Gli italiani protestano e inizia un battibecco che li accompagna fino alla fine della corsa. La cosa sembra quindi conclusa e invece, all'arrivo alla stazione a monte, tutti e cinque sono diretti al Club che si trova di fronte. Un tragitto che ha fatto scaldare ulteriormente gli animi.

Dalle parole alle mani, scatta un parapiglia che ovviamente non passa inosservato. Qualcuno telefona al 112 e immediatamente una pattuglia di carabinieri sciatori interviene per separare i contendenti e riportare pace. Fortunatamente nessuno ha subito lesioni importanti e quindi nessuno dei cinque ha avuto bisogno di cure mediche. E' scattata però per tutti la denuncia per rissa, peraltro aggravata dai motivi futili che l'hanno scatenata. Per loro fortuna, non essendoci state lesioni refertate, la pena in questi casi è della sola multa. Dovranno però affrontare ora un procedimento penale.