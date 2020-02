Corruzione e traffico di influenze illecite: queste i reati che i pm di piazzale Clodio, coordinati dall'aggiunto Paolo Ielo, contestano al 54enne funzionario della polizia Locale di Roma, finito agli arresti domiciliari. L'uomo, in cambio dell'esercizio illecito della sua funzione, ricevuto favori come l'assunzione del figlio in una squadra di calcio di una categoria minore. Ad eseguire le indagini sono stati gli uomini della polizia Locale di Roma Capitale e gli agenti del commissariato Fidene-Serpentara.

Secondo l'accusa il funzionario avrebbe anche intascato 2000 euro in contanti, a titolo di prestito, per omettere la contestazione di irregolarità nel corso dei controlli alle licenze delle postazione di un ambulante. In un altro episodio il funzionario è dovuto intervenire, in cambio di favori, per redigere una relazione che attestava la regolare distanza tra una scuola e una sala di slot machine.

Un vigile è stato arrestato dai suoi colleghi per corruzione. Ringrazio Procura e forze dell'ordine per indagini. È un episodio gravissimo ma dimostra che gli anticorpi funzionano. A Roma non c'è spazio per chi non rispetta legalità. Via le mele marce dal Corpo di Polizia Locale. — Virginia Raggi (@virginiaraggi) February 5, 2020

