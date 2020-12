Fabbrica di fuochi d'artificio esplode a Chieti. «Almeno 3 morti». Interrotta la ferrovia Adriatica

CHIETI - Esplosione a Casalbordino, nel Vastese, in provincia di Chieti. Il botto enorme si è verificato nel primo pomeriggio in una fabbrica di fuochi d'artificio a Casalbordino, nell'area di Vasto. Si tratta della "Esplodenti Sabino" di Contrada Termini, fabbrica che smaltisce e recupera polvere da sparo da bonifiche a Casalbordino.

Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, che si trovano già sul posto, ci sarebbero vittime, almeno tre. Sul posto anche il 118 e l'eliambulanza e i carabinieri.

L'esplosione sarebbe avvenuta in un edificio non lontano dalla cantina sociale Casalbordino vini.

La notizia delle tre vittime è stata confermata anche da sindaco Filippo Marinucci che è sul posto. La ferrovia adriatica è ferma tra Fossacesia il porto di Vasto. «Potrebbe essere esplosa una casamatta - ha detto ancora il sindaco -, ma sappiamo pochissimo. Sono qui sul posto, ma ci sono soccorritori e forze dell'ordine in azione e al momento non possiamo avvicinarci. Mi dicono che ci sono tre vittime, ma non so se ci sono anche dei feriti».

La localizzazione di Casalbordino al confine tra Abruzzo e Molise

Sibilia: «Vicini alle famiglie»

«Dai Vigili del Fuoco mi arriva la notizia di una esplosione a Casalbordino in un deposito di esplosivi. 3 vittime purtroppo a quanto si apprende a caldo. Ringrazio il comando di Chieti visitato in ottobre per il servizio che stanno svolgendo. Un sincero abbraccio alle famiglie delle vittime». Lo scrive su Twitter il sottosegretario al Ministero dell'Interno, Carlo Sibilia.

