A fuoco un appartamento: scoperto il corpo carbonizzato di una donna

Il corpo carbonizzato di una donna è stato trovato dai vigili del fuoco di Catania in un appartamento a piano terra in via Zuccarello, nello storico rione San Cristoforo del capoluogo etneo. I pompieri erano intervenuti per spegnere un incendio e quando hanno domato il rogo hanno scoperto il cadavere. Non è stato ancora possibile identificare la vittima, né stabilire le cause dell'incendio. Sul posto per le indagini è presente la polizia con personale delle volanti e della squadra mobile della Questura.

a vittima non è stata ancora identificata. È una extracomunitaria e potrebbe essere una nigeriana. La morte sarebbe dovuta ad asfissia. Il corpo è stato trovato dai vigili del fuoco nel bagno dell'appartamento in un 'bassò del rione San Cristoforo. Nella casa pare vivesse anche un ragazzo che non era nell'appartamento. La polizia ritiene che sia stato un incidente. I vigili del fuoco stanno indagando sulle cause del rogo.

Martedì 15 Gennaio 2019, 22:04 - Ultimo aggiornamento: 15-01-2019 22:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA