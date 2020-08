Bonus Inps «per errore», il consigliere piemontese del Pd Diego Sarno si autosospende

«Prendiamo atto della decisione di Diego Sarno di autosospendersi dal Partito Democratico. Accettiamo la decisione in quanto questo consentirà a lui di essere più libero di difendersi da accuse mediatiche e al partito di mantenere con credibilità una posizione di ferma condanna nei confronti di inoppprtune richieste di bonus destinati a lavoratori autonomi in difficoltà». Il Pd rende noto su Facebook la vicenda del consigliere regionale piemontese del Pd Diego Sarno, che ha ricevuto «per errore» il bonus e, quando se n'è accorto, lo ha versato in beneficienza. Sarno si è autosospeso dal Pd.

Sarno, il testo del post su Facebook

Il Pd prosegue così:

Una posizione che d'altronde resta dura e critica indipendentemente dall'appartenenza del singolo consigliere o parlamentare. Restituire quelle risorse all'Inps è intanto un atto dovuto che correttamente il consigliere farà come anticipato nella lettera di autosospensione». «L'errore, che sicuramente c'è stato, può essere rimediato con le giuste consapevolezze, le dovute scuse e comportamenti conseguenti - aggiunge il Pd -. Ciò serve a ripristinare innanzitutto il valore della militanza politica, che perlopiù è svolta in forma volontaria e militante, come fa ognuno di noi e anche il consigliere Sarno ha fatto prima di essere eletto in Consiglio Regionale nel 2019, nel partito come nell'associazionismo».

Ultimo aggiornamento: 21:08

