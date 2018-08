Quattro persone sono morte ed altre cinque sono rimaste ferite nello scontro tra un furgone chiuso con a bordo otto extracomunitari che avevano finito di lavorare nei campi ed un tir carico di pomodori. L'impatto è avvenuto sulla strada provinciale 105 tra Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri, nel Foggiano.



Tre extracomunitari sono morti sul colpo ed un quarto è morto in ospedale. Le vittime sono cittadini nordafricani. Altre quattro persone sono ricoverate in prognosi riservata. Una quinta persona, a quanto sembra si tratta del conducente del tir, è rimasta ferita ma non in modo grave.

Sabato 4 Agosto 2018, 18:57 - Ultimo aggiornamento: 5 Agosto, 11:57

