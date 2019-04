Furgone carico di migranti inseguito dalla Slovenia a Gorizia: auto speronate e sfondato il casello

Il furgone è stato intercettato dopo una segnalazione inviata dalla Polizia slovena alle autorità italiane intorno alle 17. Il mezzo, proveniente dalla Slovenia, ha varcato il confine al valico di Pesek e ha proseguito in direzione dell'autostrada A4 Trieste-Venezia. Durante la corsa ha anche speronato alcune auto, sembra senza causare incidenti né feriti. All'altezza del casello autostradale del 'Lisert', dove era stato allestito un posto di blocco da parte della Polizia un agente ha intimato l'Alt, ma l'automezzo ha prima tentato di investire il poliziotto e, successivamente, ha aggirato lo stesso posto di blocco, imboccando l'autostrada. Dopo essere uscito dall'autostrada a Villesse sfondando la barriera del casello e avere percorso in territorio italiano oltre 60 chilometri, il furgone è stato infine bloccato a Visco (Udine), grazie all'intervento di una Volante di Duino (Trieste).

Domenica 7 Aprile 2019, 19:26 - Ultimo aggiornamento: 07-04-2019 20:41

