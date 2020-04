Maestro di sci romano trovato morto in casa a 61 anni: era scomparso da un anno. «Nessuno lo aveva cercato»

Furio Lescarini aveva 61 anni ed era un anno che nessuno aveva sue notizie: due giorni fa è stato trovato senza vita in una casa di Roccacerro, una frazione di Tagliacozzo, in Abruzzo. Dallo stato di decomposizione, era morto da circa 11 mesi: un dramma della solitudine, per un uomo che non aveva più genitori né fratelli, e che nessuno aveva cercato, nonostante la sua scomparsa.



Secondo quanto scrive il quotidiano Il Messaggero, Lescarini era un ex maestro di sci: l'ipotesi più probabile secondo gli inquirenti sarebbe quella del suicidio. Sul suo corpo non c'erano segni di violenza ma sul comodino c'erano diverse scatole di farmaci: Furio potrebbe essersi tolto la vita o potrebbe essere stato stroncato da un malore improvviso, in quella casa chiusa dall'interno e trovata in perfetto ordine. In quel paesino lo conoscevano in pochi: nessuno poteva immaginare che in quella casa ci fosse un cadavere.



IL POST DEL SINDACO Il sindaco di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio, in un post su Facebook, ha ricordato Lescarini postando alcune sue foto.

Con la morte del Papà e delle Mamma gli erano rimasti solo gli amici... quegli amici che dall’alta Italia, dove si recava a fare scuola di sci, o da Roma hanno lanciato l’allarme a gennaio scorso perché non avevano avuto più alcun contatto - scrive - E l’ultima volta che a Roccacerro lo si era visto in giro e persone gli avevano parlato è stato esattamente un anno fa: a Pasqua 2019. Poi nulla più... quindi, a distanza di dodici mesi, oggi, la triste scoperta della sua morte, a casa, da solo. Non sappiamo se per morte naturale o magari per suicidio

Quello che sappiamo è che resta di lui un ricordo affettuoso e triste. Un uomo che in tanti hanno conosciuto e apprezzato per le sue qualità di sportivo di amante della montagna e di persona onesta, buona... È morto da solo Furio, chissà quando, chissà quanti mesi fa... e il rammarico della Comunità di Roccacerro è grande come il loro cuore: saranno i Roccatani ad offrire un decoroso funerale e una degna sepoltura a Fuorio - conclude il suo post - Ai sentimenti di cordoglio di chi lo ha conosciuto e di chi gli ha voluto bene si uniscono quelli dell’Amministrazione comunale e i miei personali

