Una taglia sulla “banda dei cavalli”, 80 puledri rubati in 6 mesi nei maneggi del Lazio: forse destinati al macello

Sabato 29 Giugno 2019, 10:00 - Ultimo aggiornamento: 29-06-2019 10:25

«Vi prego, riportateci i nostri cavalli. Daremo una lauta ricompensa a chi lo farà». È l’appello disperato lanciato dall’. Cinque bellissimi purosangue sono stati rubati. Due pochi giorni fa a Cerveteri e altri cinque a Manziana in una sola settimana. Almeno 80 sarebbero i cavalli spariti in soli sei mesi nel Lazio e forse destinati ad un giro di macelli clandestini. L’ultimo raid è avvenuto nella frazione agricola dei Monteroni, in via delle Quote. Di notte una banda specializzata si è introdotta nel maneggio riuscendo indisturbata a rubare 5 puledri da sella con passaporto Fise e microchip. Qua, Magic, Agato, Sillavy e Flika. Questi i nomi dei cavalli a cui tutti sono legati. «I nostri bambini sono disperati, sono molto affezionati a questi magnifici esemplari. Qualche balordo senza scrupoli può fargli del male», rilanciano i proprietari che hanno divulgato l’Sos anche attraverso i social. «Sono entrati di notte dal boschetto, hanno bucato la recinzione passando nella parte scoperta dalle telecamere. Hanno rubato un cavallo al paddock e quattro nel box. Non si sa fin quanto li abbiano portati o trascinati prima di caricarli su un furgone. C’è anche un dirupo forse sono dei professionisti. Sono disposta anche a ricomperarli», racconta la signora Dora Lazzarotto dal maneggio dei Monteroni.Molti volontari animalisti si sono messi alla ricerca condividendo il messaggio da svariate località laziali, anche se non sarà facile individuare i ladri che a quanto trapela si muoverebbero almeno in cinque. Sull’episodio è stata presentata una denuncia alla caserma dei carabinieri di via Livorno. Le indagini sono ora affidate ai militari ladispolani, coordinati dalla compagnia di Civitavecchia. «Ennesimo colpo nella zona, siamo già a più di 15», segnala Roberto Delfiore. Si attivano anche le associazioni del territorio. «Purtroppo la verità è che di questi furti ne stanno mettendo a segno uno dietro l’altro. Ora è la volta di Ladispoli ma in queste settimane i malviventi hanno agito ad Oriolo, Manziana e Canale Monterano», dice Caterina Carlomagno, responsabile Sportello tutela animali del comune di Ladispoli.