Furti in auto alla stazione di servizio a Castrocielo: presi due malviventi residenti a Napoli

Razziavano nelle auto all'interno della stazione di servizio Casilina Ovest a Castrocielo sull'autostrada Roma Napoli. Ad arrestare il 65enne calabrese e il 69enne campano, entrambi residenti a Napoli, a bordo di una Fiat 500 L di colore grigio, sono stati gli agenti della sottosezione di Cassino diretta dal sostituto commissario Giovanni Cerilli. Il sistema adoperato dai malviventi per le loro malefatte era collaudatissimo. I due affiancano un'auto parcheggiata, uno dei due occupanti segue il proprietario nell'autogrill mentre il complice con un cacciavite forza la serratura, asportando dalla una borsa porta PC il portatile e lasciando la borsa per ritardare la sgradita scoperta da parte del proprietario. Con una tempistica precisa, i due si sono dati alla fuga ma ad attendere i due all'uscita dell'area di servizio c'erano gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Cassino. Per loro scatta l'arresto per furto aggravato.

Lunedì 19 Febbraio 2018, 18:36 - Ultimo aggiornamento: 19-02-2018 18:36

