Basta una corda, un tubo di cartone, e il gioco è fatto. I ladri aprono le finestre a ribalta lasciate socchiuse. Il video che spiega come fare circola su social, e i furti aumentano. Nell'ultimo anno sono stati 902.014, quasi un milione, mentre 730.061 l'anno precedente. Numeri che, comunque, non sono paragonabili a quelli precovid: quando si superava il milione (per l'esattezza 1.117.855).

Per aprire una finestra a ribalta lasciata socchiusa i ladri usano una corda e un tubo di cartone, che viene fatto passare dentro. Si porta poi la corda all'interno dell'infisso e si fa passare il tubo dentro la maniglia. A quel punto, ottenuta la presa sulla stessa, basta un colpo dall'esterno per aprirla. E così entrare nell'appartamento dello sfortunato vacanziere.

I video sui social

Lo stratagemma per entrare in casa con la finestra a ribalta socchiusa sta circolando sui social, in particolare su TikTok. Sulla piattaforma sono diversi i video in cui viene mostrato il metodo per poter entrare in casa. Molti utenti lo stanno ricondividendo per avvertire gli altri del pericolo. Anche perché, in questo periodo di vacanze (un italiano su due è stato fuori per ferragosto), il rischio che il proprio appartamento venga svaligiato è alto.

Le precauzioni

È allora opportuno prendere tutte le precauzioni del caso. Lasciare le finestre a ribalta socchiuse per far passare aria, o per far credere ai malintenzionati che la propria abitazione sia in realtà occupata, non è quindi consigliabile. Il video mostra perfettamente come, con una semplice tecnica, l'infisso possa essere aperto e quindi aggirato ogni ostacolo.