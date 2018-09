Il ladro che non ti aspetti: tedesco pizzicato a rubare 24mila litri di acqua di mare

Sabato 29 Settembre 2018, 09:45 - Ultimo aggiornamento: 29-09-2018 12:39

Ha rubato ben 24mila litri di acqua di mare il tedesco pizzicato sul fatto dalla Polizia locale grazie ad una segnalazione che ha consentito agli agenti di intervenire sul posto velocemente per identificare l'autore del curioso furto. È accaduto alcune mattine fa a Barcola, all'altezza della sede dell'Asd Bunker: l'uomo - un 48enne tedesco - stava prelevando illegalmente con l'ausilio di un'idrovora un grosso quantitativo di acqua di mare. Giunti sul posto gli operatori hanno potuto verificare la fondatezza della segnalazione. Il tedesco stava caricando su un grosso tir Mercedes un quantità pari a 24.000 litri di acqua marina dallo specchio acqueo all'interno del porticciolo di Barcola.L'acqua veniva raccolta all'interno del tir, in 24 cisterne da 1000 litri l'una, senza la necessaria concessione prevista dall'art. 51 del Codice di Navigazione: di fronte all'eccezionalità della situazione veniva richiesto l'ausilio del personale della Capitaneria di Porto che prontamente interveniva. L'uomo ha ammesso di prelevare illegalmente l'acqua marina per portarla in un acquario in Germania: gli è stata contestata la violazione all'art. 1162 del Codice della Navigazione che prevede una sanzione amministrativa di 1.549 euro oltre l'obbligo a rigettare in mare l'acqua prelevata.