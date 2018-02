Scacco al furto di auto e moto: 101 arresti in tutta Italia, recuperati 618 veicoli rubati

Centouno arresti in tutta Italia, 352 denunce in stato di libertà, 618 veicoli rubati restituiti ai legittimi proprietari: è il bilancio dell'operazione di polizia 'Safety car 2' che ha impresso un nuovo colpo ai responsabili di furti di auto e moto. All'operazione, coordinata dal Servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine, hanno partecipato tutte le Questure con il supporto di equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine, con il concorso di personale della Polizia Stradale e della Polizia di Frontiera negli ambiti di specifica competenza, con l'impiego di complessivi 9.416 equipaggi (20619 dipendenti) e, per la prima volta, con il concorso delle Polizie Locali.

L'operazione ha consentito di recuperare e restituire ai legittimi proprietari 618 veicoli rubati, tra cui 27 autocarri. «L'utilizzo contemporaneo su tutto il territorio nazionale delle moderne tecnologie del sistema Mercurio - precisano alla Polizia - ha consentito di controllare 983.427 veicoli, dei quali 802.801 con sistema automatizzato e 180.626 con sistema manuale, nonché 65.396 persone. Il valore complessivo degli automezzi recuperati è superiore ai 5,5 milioni di euro. Consistente il danno sociale procurato dai furti di automezzi, che condiziona, fra l'altro, il costo delle polizze assicurative.

