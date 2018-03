Ragusa, ladro entra in casa e ruba 6 cuccioli: i cani stavano rischiando di morire

La Polizia di Stato ha denunciato un pluripregiudicato di 26 anni per furto in abitazione ai danni di una famiglia residente a Ragusa. Il 21 marzo una signora si è presentata negli uffici della Questura di Ragusa disperata perché aveva subito un furto in casa. La disperazione era dettata dal fatto che oltre a diversi oggetti di valore, i ladri avevano rubato 6 cuccioli di razza SPITZ tedesco nano di Pomerania nati da poche settimane e quindi non autosufficienti - “senza la mamma che li allatta moriranno”, queste le parole della donna.

Del furto e del rischio vita dei cuccioli è stata informata la Squadra Mobile che ha avviato immediate indagini per ritrovare i cuccioli e assicurare alla giustizia i malfattori. La vittima ha fornito alcune indicazioni poiché aveva effettuato delle vendite in passato di altri cuccioli a persone che avevano ritirato i cani presso la sua abitazione. Da questo piccolo indizio gli investigatori si sono messe alla ricerca dei probabili autori effettuando, con l’ausilio degli uomini del Commissariato di P.S. di Vittoria, alcuni controlli in territorio ipparino.

Dopo meno di 24 ore di indagini e appostamenti sotto casa dei sospettati, i poliziotti della Squadra Mobile e del Commissariato hanno fatto ingresso nell’abitazione di S.G., sospettato di essere l’autore, anche per i precedenti penali che ne tracciavano la personalità. L’uomo ha negato ogni coinvolgimento ma proprio mentre i poliziotti facevano alcune domande, si è sentito il flebile abbaiare dei cuccioli. Fatta irruzione in una camera dell’appartamento, sono stati trovati i 6 cuccioli in una cesta tutti insieme uno sull’altro. Due di questi stavano rischiando di morire; si trattava proprio dei più piccoli che senza la mamma non sarebbero sopravvissuti.



Il pregiudicato davanti all’evidenza dei fatti ha ammesso di aver commesso il furto presso l’abitazione della signora che peraltro conosceva perché aveva acquistato da lei un cucciolo della stessa razza mesi prima. Essendo a conoscenza che la donna avesse in casa dei cuccioli appena nati, il malfattore si è appostato davanti casa in attesa che tutti lasciassero l’appartamento libero. Appena fuori i proprietari dell’immobile, è entrato dentro casa da una finestra e ha infilato i cuccioli ed il resto della refurtiva in uno zaino (con il rischio di soffocarli). “La Polizia di Stato ha potuto scongiurare la morte dei cuccioli ed assicurare alla giustizia il criminale, grazie alla tempestività della segnalazione ed ai dettagli forniti in sede di denuncia dalla vittima. La Squadra Mobile raccomanda alle vittime di ogni tipologia di reato di segnalare subito quanto accaduto e di non tralasciare di inserire in denuncia alcun dettaglio, anche un piccolo elemento può fornire gli strumenti alla Polizia per un’immediata risoluzione dal caso”.

Sabato 24 Marzo 2018, 09:41 - Ultimo aggiornamento: 24-03-2018 11:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA