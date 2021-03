Ruba un portafoglio ma finisce su cofano di una pattuglia dei carabinieri: arrestato

Non ha fatto in tempo a rubare che è finito nella rete dei carabinieri. E’ accaduto oggi verso l’una quando una donna stava camminando per il quartiere Torpignattara e che è stata inseguita dal ladro che è riuscito a sfilargli il portafogli. L’uomo pensava di avercela fatta ma è finito sul cofano di una gazzella dei carabinieri che l’hanno bloccato. Non è stato quindi un caso. Ma i militari anche per le proteste dei cittadini che si lamentavano del crimine in zona Prenestino, Labicano e Torpignattara. Proprio per questo i carabinieri hanno raddoppiato le pattuglie fra le quali anche in borghese. Ed i frutti si stanno vendendo: arresti di ladri ed anche ladri d’appartamento. Una situazione in calo.

Ultimo aggiornamento: 17:29

