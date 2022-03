Donna in stato di indigenza ruba la spesa, i carabinieri pagano il conto

Ha rubato perché in stato di indigenza e per dare da mangiare al figlio disabile. E' stata scoperta, denunciata, ma alla fine i carabinieri hanno deciso di pagarle la spesa. E' accaduto a Scauri, nel sud della provincia di Latina, dove i militari sono intervenuti in un noto supermercato dal quale era arrivata la segnalazione di furto.

Il personale addetto alla sorveglianza, infatti, aveva segnalato di aver sorpreso una donna in possesso di merce appena asportata dagli scaffali dell’esercizio, oltrepassando le casse senza provvedere al pagamento. A conclusione degli accertamenti effettuati, i carabinieri hanno acquisito la denuncia per furto presentata dal direttore del supermercato nei confronti della donna. Si procede d'ufficio, in casi del genere, ma una volta verificato lo stato di estrema indigenza della signora di 64 anni (incensurata e madre di un disabile) hanno deciso di elargirle il denaro necessario per pagare la spesa, consistente in merce alimentare e per la cura della persona.

«Anche in questo caso - si legge in una nota - di fronte alla necessità di aiutare una persona in difficoltà, sono prevalsi l’aspetto umano e la generosità dei Carabinieri».