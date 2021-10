G20 a Roma, centri sociali e black bloc: rischio infiltrati ai cortei

Si comincia stamani con gli studenti medi che sfileranno a partire dalle 9 da piazzale Ugo La Malfa fin sotto le finestre del ministero della Istruzione in largo Bernardino da Feltre, a Trastevere. Protesteranno «contro le modalità del rientro a scuola» in tempi di pandemia, le loro grida saranno lontane ma la loro eco arriverà fin nei luoghi blindatissimi del G20, dal Centro alla Nuvola, passando per il Salone delle fontane dell’Eur dove...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati