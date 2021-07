G20 Venezia, scontri e cariche della polizia durante le manifestazioni di protesta

Giornata di tensione a Venezia dove 700 persone si sono riversate, nell'area delle Zattere, alla manifestazione organizzata dal movimento No Grandi Navi contro il G20 dell'Economia in corso all'Arsenale. Molti gli striscioni esposti da quanti hanno aderito alla protesta. Nutrita la presenza delle forze dell'ordine per limitare gli spostamenti dei manifestanti e impedire che qualche drappello possa cercare di raggiungere l'area dell'Arsenale. La situazione è degenerata attorno alle 17 quando, dopo il lancio di alcune bottiglie di vetro, sono partite le prime cariche delle forze dell'ordine. Alcuni dei manifestanti, incappucciati, sono stati fermati dagli agenti.

G20 Venezia, controlli anti-protesta

Due imbarcazioni della Guardia di Finanza e quattro moto d'acqua della Polizia stazionano all'altezza della Chiesa del Redentore con l'obiettivo di fermare il transito delle barche nel canale della Giudecca. I controlli sono finalizzati ad evitare che qualcuno, nonostante i divieti, tenti di passare davanti alle Zattere per inscenare una protesta anche via acqua.