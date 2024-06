SAVELLETRI (BRINDISI) - Alla fine, la scena del primo giorno del G7 italiano se la prende inevitabilmente la polemica tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. Eppure la sessione di lavoro è per la premier una di quelle di cui essere «orgogliosa», per aver raccolto il «consenso dei leader» attorno al tanto discusso documento finale.

Tra un mini-tour in 500 decappottabile, un pasto a firma Massimo Bottura e l'iconica cerimonia della bandiere con i paracadutisti della Folgore, è stato infatti centrato l'obiettivo indicato alla vigilia come «determinante» dalla presidenza italiana: sbloccare l'uso dei beni russi congelati nelle banche occidentali per garantire un prestito di 50 miliardi di dollari all'Ucraina.

A Volodymyr Zelensky, accolto calorosamente al suo arrivo in mattinata e capace di incassare anche il totale consenso politico dei Sette, è stato garantito il successo dell'iniziativa che ha una forte impronta americana. Il confronto tra i partner G7 ha richiesto lunghe settimane di lavoro degli sherpa, perché alle pressioni Usa gli europei hanno opposto dubbi di carattere tecnico-giuridico e di opportunità. Alla fine si è arrivati ad un accordo, che sarà esplicitato nel comunicato finale del summit e che ha creato ulteriore tensione tra Meloni ed Macron, oltre a quella generata sul riferimento all'aborto che inevitabilmente condizionerà le trattative per la prossima Commissione europea.

TENSIONI CON MACRON

La premier, spiegano fonti a lei vicine, non ha per niente gradito che il presidente francese abbia provato a bruciare l'annuncio del successo delle trattative, anticipandolo con alcune dichiarazioni rese mercoledì. Una tensione palpabilissima che, botta e risposta a parte, è finita immortalata nelle immagini dell'arrivo del presidente transalpino al castello Svevo di Brindisi per la cena organizzata da Sergio Mattarella. Dopo il caloroso saluto con il Capo dello Stato, Macron ha riservato un bacia mano a Meloni, che ha ricambiato con uno sguardo a dir poco di ghiaccio. Tensione che il padrone di casa Mattarella ha provato ad annichilire con un discorso di prospettiva che, accanto al timore per gli «antichi fantasmi riapparsi nel mondo», pone un appello alla responsabilità «nell'affrontare i problemi del presente», con l'avvertenza però «di non poterlo fare da soli». E poi il catalogo delle sfide internazionali, riscritte dal tempo della complessità nel quale tornano «antichi fantasmi». Senza mai smarrire la bussola di riferimento: l'insieme di «valori che hanno promosso in modo significativo la dignità delle persone e dei popoli» e che «vanno preservati e sviluppati nella nuova condizione della vita internazionale», valori tradotti nei «principi dello Stato di diritto, della democrazia, del rispetto dei diritti della persona, della cooperazione internazionale.



Tornando agli asset, lo schema è quello di concedere un sostegno finanziario aggiuntivo all'Ucraina di circa 50 miliardi di dollari entro fine anno con un sistema di prestiti, garantiti dai proventi dei beni russi congelati. Ai tecnici adesso spetterà delineare come rendere fattibile dal punto di vista giuridico, e operativo, questo piano. «Non si tratta di una confisca ma di profitti che maturano», ha chiarito Meloni a sera per evitare escalation con Mosca, dicendosi comunque «fiera» per un «risultato non scontato». Le hanno fatto eco Ursula von der Leyen e Olaf Scholz, che hanno parlato di «un segnale forte Putin» e di «passo storico» che, però, andrà bollinato con un via libera definitivo da parte del Consiglio europeo al vertice di Bruxelles il 27 e il 28 giugno. Intanto Zelensky esulta: «I nuovi fondi garantiranno forze fresche al fronte». Peraltro a Borgo Egnazia il presidente ucraino ha incontrato riservatamente Joe Biden, siglando un accordo di sicurezza con gli Usa. Un'intesa simile a quella siglata con un'altra decina di Paesi (e ieri anche con il Giappone) che, nelle parole di Zelensky, diventa un «ponte» verso l'adesione dell'Ucraina alla Nato. Stati Uniti infatti, riconoscono come necessaria per la sicurezza dell'Ucraina una forza militare significativa, capacità solide e investimenti sostenuti nella sua base industriale di difesa, il tutto che sia coerente con gli standard della Nato. E l'impegno americano in questa direzione sarà sostanziale per dieci anni.



A Borgo Egnazia però è stato riservato ampio spazio anche all'altro fronte di guerra. I sette grandi hanno ribadito il sostegno al piano Biden in tre fasi che prevede innanzitutto un cessate il fuoco di sei settimane a Gaza per favorire il rilascio degli ostaggi. Ma in prospettiva, ha sottolineato Meloni, bisogna restare ancorati all'obiettivo dei «due popoli e due Stati». Tutti d'accordo, infine, sulla necessità che Israele si fermi a Rafah.



LE RISORSE PER L’AFRICA

Infine, in attesa del lavoro di oggi sulle migrazioni (e dell'intervento di Papa Francesco sull'intelligenza artificiale), ieri è stata dedicata una lunga sessione all'Africa, combinandola con la Partnership for Global Infrastracture and Investement (l'alternativa a stelle e strisce alla via della Seta cinese). Come promesso dalla presidenza italiana con un approccio «diverso dal passato», in linea con il Piano Mattei. La Pgii prevede infatti di stanziare 250 miliardi di dollari per l'Africa. Per il Sudafrica e l'Africa sub-sahariana «sono gia stati pagati 33 miliardi di dollari», ricorda la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ribadendo che il Continente ha bisogno di «maggiori investimenti privati».

In questo senso la prossima conferenza Ue-Egitto «mostrerà la via da seguire», anticipa. Per accelerare tutte le iniziative in Africa, si pensa di coordinare le azioni finanziarie: «Sono orgogliosa di annunciare la creazione con la Banca africana di sviluppo di strumenti innovativi finanziari a disposizione di coloro che sono interessati», spiega Meloni. L'Italia si unisce agli sforzi degli Stati Uniti e dell'Unione Europea per promuovere lo sviluppo sostenibile lungo il Corridoio di Lobito (il sistema infrastrutturale che ha come obiettivo collegare l'Angola allo Zambia attraverso la Repubblica Democratica del Congo) impegnandosi a rafforzare la collaborazione e a mobilitare un ulteriore contributo aggregato fino a 320 milioni di dollari in investimenti a sostegno delle infrastrutture ferroviarie principali e dei relativi progetti collaterali. «L'Africa non chiede la carità ma chiede di competere per uguaglianza e non si puo' fare se non ha infrastrutture, e la nostra priorità», assicura Meloni, chiudendo l'ultima sessione di lavori e rimandando tutto ad oggi. A quando cioè, per non oscurare oltre il vertice e il suo punto apicale che sarà la conferenza stampa di sabato mattina, non è escluso provi a ritagliarsi uno spazio per incontrare da sola Macron.





