In occasione del vertice del G7, che si terrà a Borgo Egnazia (Puglia), dal 13 al 15 giugno 2024, è stato implementato un rigoroso piano di sicurezza che coinvolge un'ampia gamma di misure restrittive e divieti per garantire la sicurezza dei partecipanti e della popolazione locale. Tutte queste regole influiranno sulla vita quotidiana dei residenti e delle attività economiche nelle zone interessate, unite alla presenza di circa 7.500 operatori delle forze dell'ordine e delle forze armate a garanzia del rispetto di queste misure. Ecco una panoramica dettagliata delle principali restrizioni e divieti in vigore durante l'evento.

Zone di massima sicurezza e restrizioni nello spazio aereo

La zona rossa, ovvero l'area di massima sicurezza, comprende Borgo Egnazia e San Domenico, ma anche le vie di collegamento con i quattro aeroporti utilizzati: Brindisi, Bari, Grottaglie e Gioia del Colle. In queste aree, i residenti potranno accedere solo con appositi pass fino al 16 giugno. Gli aeroporti vedranno sospesi i voli dalle 19 alle 23 del 13 giugno, e sarà chiuso il parcheggio aeroportuale della Brindisi Multiservizi dalle 7 dell’11 giugno fino alle 24 del 15 giugno. Durante la cena ufficiale del 13 giugno a Brindisi, lo spazio aereo sarà interdetto, e nei giorni successivi, una no fly zone interesserà anche alcune aree a sud-ovest di Bari e Polignano a Mare.

Il divieto di balneazione (revocato)

Un divieto di balneazione era stato inizialmente istituito dalla Capitaneria di Porto di Monopoli in tutta la zona di massima sicurezza. Dal 10 al 15 giugno, sarebbe stato vietato fare il bagno nel tratto di costa tra la Peschiera al Capitolo e il Beach Club “Mare Mosso” di Torre Canne, includendo l'intero porto di Savelletri. Tuttavia, questa ordinanza ha sollevato numerose proteste, soprattutto da parte dei gestori dei lidi, e il comandante della Capitaneria di Porto di Monopoli, Gennaro Moccia, ha successivamente revocato il divieto. Di conseguenza, il bagno sarà consentito anche nelle zone di massima sicurezza, permettendo ai bagnanti di godersi il mare senza restrizioni.

Chiusure stradali e divieti di parcheggio

Numerosi divieti di sosta e chiusure stradali saranno attuati nelle zone interessate dagli itinerari delle delegazioni. A Brindisi, saranno interdette alla circolazione varie arterie e piazze principali come via Carmine, piazzale Lenio Flacco e via Pasquale Camassa. Inoltre, il divieto di parcheggio sarà esteso anche a via Tarantini dalle 00:00 del 12 giugno fino alle 00:00 del 16 giugno. Per compensare, saranno istituiti circa 2700 posti auto lungo la cintura del centro cittadino, collegati da un servizio gratuito di bus navetta.

Divieto di circolazione con merci pericolose

È stato inoltre imposto un divieto di circolazione per i veicoli che trasportano merci pericolose. Le prefetture di Bari, Brindisi e Taranto hanno disposto la sospensione temporanea della circolazione per i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate e/o adibiti al trasporto di merci pericolose, come armi, munizioni, esplosivi e gas tossici, su alcune tratte stradali dalle 7 dell'11 giugno fino alle 24:00 del 15 giugno 2024. I divieti non riguardano i veicoli adibiti al trasporto di gas liquido destinato alle strutture ospedaliere e/o per finalità sanitarie, purché muniti di idonea documentazione comprovante la necessità e la destinazione d'uso.

Chiusura dei locali commerciali e sospensione dei servizi

Nella zona rossa di Brindisi, i locali commerciali, inclusi bar, ristoranti, chioschi e pub, saranno chiusi dalla mezzanotte del 13 giugno fino all’1 del giorno successivo, o comunque fino a cessate esigenze di sicurezza. Corrieri, rider e taxi non potranno accedere con i propri veicoli dalle 7 del mattino del 13 giugno. Anche la raccolta dei rifiuti sarà sospesa durante questo periodo.

Accessi controllati a Savelletri

A Savelletri, località vicina al resort Borgo Egnazia, sarà istituita un'area ad accesso controllato. Dal 13 giugno alle 13 fino al 16 giugno alle 13, o fino a cessate esigenze, si potrà accedere solo con badge assegnati a persone fisiche e veicoli. All’interno della zona di massima sicurezza, vigono divieti di circolazione veicolare e pedonale, anche se la movimentazione pedonale per esigenze quotidiane sarà consentita nel perimetro urbano di Savelletri.

Stop alle visite in ospedale

L'Asl di Brindisi ha disposto modifiche agli orari di accesso per le visite nei principali ospedali della provincia. All'ospedale di Brindisi, l'accesso per le visite sarà sospeso per l'intera giornata del 13 giugno. Il 14 e il 15 giugno, le visite saranno consentite solo dalle 18 alle 19:30. Negli ospedali di Francavilla Fontana e Ostuni, le visite saranno limitate alla fascia oraria dalle 18 alle 19:30 fino al 15 giugno.