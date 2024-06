Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha scelto la maison Talarico come partner ufficiale per i doni da consegnare ai Capi di Stato e di Governo ospiti da oggi del G7 di Borgo Egnazia in Puglia. Nello specifico, saranno distribuiti: una borsa in pelle per le donne, gemelli in argento per gli uomini e l'iconica cravatta Talarico per le delegazioni, realizzata in soli 3 esemplari per disegno, con cucitura a "X". «Sono grato al Presidente Meloni per aver scelto i nostri prodotti come doni ai Capi di Stato», spiega Maurizio Talarico, fondatore della casa di moda. Ma non è la prima volta che la maison viene scelta per gli eventi internazionali.

Nel 2014, le cravatte di Talarico sono state scelte dal presidente Giorgio Napolitano e dal premier Matteo Renzi per i 56 Capi di Stato e 600 Ministri degli Esteri in visita per il Semestre Europeo. Nel 2017, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha scelto cravatte e foulard Talarico per il sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma e il G7 di Taormina. E così nel 2018 con Giuseppe Conte per la Conferenza sulla Libia a Palermo e nel 2021, al G7 di Corbis Bay e al G20 di Roma, il premier Mario Draghi pure scelse per cravatte e foulard Talarico come cadeaux per i Capi di Stato.