Gabriel, modello 27enne trovato morto dopo un festino a base di sesso e droga: indagato il compagno, pensionato 71enne

Gabriel Luiz Dias Da Silva, modello brasiliano di 27 anni, è stato trovato morto giovedì mattina in un appartamento di via Marinetti, alla periferia di Milano. Il corpo del giovane istruttore di fitness giaceva a torso nudo sul letto, con il volto rivolto su un sacchetto di plastica che era appoggiato al cuscino. A fare la scoperta un pensionato 71enne, l'ex bancario Gian Claudio Dalla Benedetta, con il quale il giovane aveva una relazione e che ora risulta indagato per omicidio colposo e omissione di soccorso.

Morto con un sacchetto di plastica sul viso: 27enne senza vita nel letto, giallo a Milano

Un po' amici un po' amanti: il racconto del pensionato

«È stato male dopo colazione, ha preso dei farmaci ed è tornato a letto», ha raccontato l'uomo agli investigatori, aggiungendo che nei due giorni precedenti, con altri, avevano entrambi assunto droga e tranquillanti. I carabinieri stanno ora ricostruendo e cercando di identificare chi altri si trovava nell'appartamento di via Martinetti. L'ex bancario, però, prende le distanze e descrive così la loro relazione: «Eravamo un po' amici e un po' amanti, ogni tanto veniva da me qualche giorno, ma non eravamo fidanzati». Un rapporto fatto anche di eccessi, come si evince dal racconto del pensionato che ha parlato di stupefacenti e rapporti sessuali di coppia e con altre persone consumati nei giorni precedenti. La mattina seguente al festino a base di sesso e droga, il modello non si sarebbe sentito bene, e dopo aver fatto colazione e assunto dei farmaci sarebbe tornato a dormire. A distanza di 24 ore, il ritrovamento del corpo senza vita: «Pensavo stesse dormendo, non volevo disturbarlo», ha dichiarato Dalla Benedetta.

Chi era Gabriel Luiz Dias Da Silva

Gabriel Luiz Dias Da Silva aveva 27 anni ed era di origini brasiliane. In Italia da molti anni, lavorava saltuariamente come modello ed era istruttore di fitness. Da alcuni giorni, secondo il racconto del pensionato, era andato a vivere stabilmente nell'appartamento alla periferia di Milano del quale aveva le chiavi.