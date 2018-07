Gaeta: aggredì il padre che nel frattempo è morto, uomo in carcere per omicidio

Giovedì 26 Luglio 2018, 14:30 - Ultimo aggiornamento: 26-07-2018 15:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli hanno notificato in carcere l'ordinanza di custodia cautelare per omicidio aggravato. Ivano Pipola era recluso dal 25 maggio scorso, quando i Carabinieri della compagnia di Formia lo fermarono nell'abitazione del padre - a Gaeta - dov'era stata segnalata una lite in famiglia. I militari trovarono il genitore, Ciro, di 73 anni riverso nel letto, pieno di botte e in stato di incoscienza e lui, il figlio di 40, in stato confusionale.Il papà venne portato al "Dono Svizzero" di Formia e poi trasferito a Napoli date le sue gravi condizioni, mentre il quarantenne arrestato e successivamente recluso a Rebibbia per tentato omicidio. Il genitore è mancato due settimane dopo, mentre i militari della tenenza di Gaeta, anche con il supporto di personale del Reparto operativo di Latina, specializzato in indagini scientifiche e nell’attività di sopralluogo e repertamento sulla scena del crimine, hanno svolto gli ulteriori accertamenti chiesti dal magistrato a seguito del decesso del settantenne.Visti i risultati, il sostituto procuratore di Cassino ha chiesto e ottenuto la custodia cautelare in carcere per il più grave delitto di omicidio con l’aggravante di aver commesso il fatto nei confronti del padre, notificato oggi dai Carabinieri in carcere.