Giovedì 4 Gennaio 2018, 08:59 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 10:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una tragedia si è verificata nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Latina. Attorno alle 19.15 i Vigili del Fuoco sono intervenuto in via Lungomare Caboto di, a causa di numerose segnalazioni giunte al 115 che parlavano di un gravestradale.Gli operatori intervenuti hanno preso atto che un tir era uscito fuori strada finendo in un fossato, per cause in fase di accertamento, coinvolgendo una vettura ed un pedone. Nel sinistro il pedone è rimasto vittima. Si tratta di un ragazzo di 24 anni che era uscito a portare fuori il cane. Sono rimaste ferite altre due persone, estratte dall'auto dai Vigili del Fuoco e trasportate all'ospedale per i controlli del caso. Fortunatamente hanno riportato solo feriti lievi. Per recuperare il corpo della vittima e rimuovere il mezzo pesante è stato necessario l'uso dell'autogru.