Arriva la sentenza per la morte di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, le due ragazze di 16 anni che persero la vita la notte del 21 dicembre 2019 in corso Francia a Roma. Pietro Genovese, il ventenne romano che investì e uccise le due giovani studentesse, ha concordato in appello una condanna a 5 anni e quattro mesi. Nei suoi confronti l'accusa è di omicidio stradale plurimo.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati