Galleria Borghese, colta da malore cade e danneggia il San Francesco di Guido Reni

Una visitatrice, probabilmente colpita da un malore, si è accasciata improvvisamente e nella caduta in una delle sale della Galleria Borghese urtando la tela San Francesco riceve le stimmate di Guido Reni, provocando una lieve lacerazione superficiale. Il personale di custodia, presente con tre unità nella sala, pur soccorrendo immediatamente la signora non ha fatto in tempo, data l’imprevedibilità della situazione, a evitare la caduta. L’area è stata transennata tempestivamente. Domani il funzionario responsabile del Comune di Roma, proprietario dell’opera, valuterà le modalità di intervento per il ripristino della fessura.

