Chiesa della Nuova Gerusalemme, nel mirino dei pm i fondi del 5 per mille e un giro di vendite di case

Domenica 13 Ottobre 2019, 09:17

Seguendo l'odore del denaro si arriva alla verità. L'Apocalisse può aspettare. Prima c'è la guardia di finanza di Frosinone che sta analizzando i conti della Nuova Gerusalemme. Le donazioni con il 5 x 1000 alla onlus collegata alla chiesa scomunicata di Gallinaro sono solo briciole, ciò che è difficile rintracciare sono le donazioni dei privati. «Qui c'è gente che si è venduta la casa per foraggiare la Casa del Bambino Gesù», dice una signora che in fretta lascia la piazza di Gallinaro. È il giorno successivo al blitz interforze nella Nuova Gerusalemme e la comunità di Gallinaro, appena mille anime, è divisa. Ma dopo il decreto di perquisizione firmato dal procuratore Luciano D'Emmanuele, il numero di fedeli alla Nuova Gerusalemme pare si sia assottigliato. «Per carità, non fate il mio nome. Io ho due figli e sono sola», si raccomanda l'unica signora che circola in un paese spettrale.