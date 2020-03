Gallipoli, cadavere scoperto da una famiglia sul bagnasciuga: orrore in spiaggia

Gallipoli, macabra scoperta questa mattina fatta da una donna che passeggiava lungo il litorale insieme al marito e ai figli. la famiglia ha notato un cadavere in piena spiaggia in località Padula Bianca. Si tratta del tratto di costa tra Gallipoli e Lido Conchiglia dove la pineta "scherma" una lunga serie di abitazioni estive. Un'area frequentata per le passeggiate anche nel periodo invernale. La famiglia ha avvisato i carabinieri.

