Droga, alcol e rissa: due 20enni napoletani ​denunciati a Gallipoli

Questa notte gli agenti del commissariato di Gallipoli, insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Siderno (RC), impiegato come rinforzo estivo, hanno denunciato tre giovani, ritenuti coinvolti in una rissa scoppiata nei giorni scorsi a Baia Verde, e sanzionato un venditore ambulante abusivo.

APPROFONDIMENTI LECCE Gallipoli: resta in carcere il 21enne. I giudici: «C'era... LECCE Gallipoli: positivo ad alcol e cocaina, investe un turista e scappa....

La rissa è scoppiata intorno alle 4.30 vicino a un bar molto frequentato della movida gallipolina, sul lungomare Galileo Galilei. Gli agenti hanno fermato e identificato tre ragazzi, tutti poco più che ventenni, due originari della provincia di Napoli e uno della provincia di Bologna che, per futili motivi - probabilmente per essere usciti dal locale attraversando il gruppo dei giovani locali - si sono fronteggiati con un gruppo di salentini. I poliziotti sono al lavoro per risalire all'identità di questi ultimi.

I tre giovani identificati - che dopo la rissa sono stati curati dai medici del Pronto soccorso con prognosi di 8 giorni per due di loro e di 2 giorni per un terzo ventenne - risponderanno del reato di rissa e sono stati proposti alla Divisione Anticrimine della Questura di Lecce per l’adozione dei fogli di via obbligatorio.

Un quarto giovane, un 27enne del posto già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di circa 22 grammi di hashish, già suddiviso in dosi. In casa è stato trovato anche un bilancino di precisione, tre tritaerbe, una pistola a pallini con caricamento a gas completa di caricatore e priva di tappo rosso, due proiettili, uno calibro 38 ed uno calibro 7.65, tutto illegalmente detenuto.

Sempre durante il controllo straordinario su Baia Verde, i poliziotti hanno fermato e controllato un venditore ambulante, originario di Napoli, peraltro già controllato e sanzionato nei giorni scorsi sempre dai poliziotti gallipolini, perché sorpreso a vendere abusivamente bevande alcoliche e non, alla guida di un furgone preso a noleggio a Gallipoli. E’ stato sanzionato per 5.000 euro e tutta la merce, circa 700 pezzi tra bottiglie di vodka, di birra e di acqua, è stata sottoposta a sequestro.