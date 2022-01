Torino, gallo decapitato circondato di candele davanti alle tombe del cimitero: riti satanici?

Un gallo decapitato circondato di candele davanti alle tombe del cimitero di via Monginevro a Beinasco alle porte di Torino. E' il quadro raggelante davanti al quale si sono trovati alcuni cittadini che erano andati a trovare i loro cari. Secondo quanto riporta Torino Today domenica scorsa 2 gennaio, alcuni visitatori giunti al camposanto in mattinata hanno notato vicino all'ingresso l'animale con la testa mozzata vicina al resto del corpo, con intorno alcune candele. Elementi che portano verso la pista dei riti satanici.

I cittadini inorriditi hanno quindi segnalato l'accaduto alla polizia locale, che dai filmati delle telecamere della zona ha già validi elementi per poter identificare i responsabili. Nelle immagini si distingue un'auto con tre persone che arrivata davanti al cimitero si ferma per alcuni minuti. Il tempo necessario ai tre di scendere e mutilare l'animale e andare via. I resti del gallo e gli oggetti trovati sul posto sono stati rimossi.