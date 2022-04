Gas, premio di Stato per le aziende che fanno stoccaggio. E dagli Usa c'è la stretta sul petrolio russo

Prossima tappa Algeria, nella corsa contro il tempo per accelerare l’autonomia dell’Italia dal gas russo. Il dossier gas sarà al centro della missione di domani del premier Draghi ad Algeri. Ma una corsa parallela è quella che sta correndo il governo per garantire le riserve di gas per l’inverno prossimo e quindi per garantire luce e riscaldamento senza criticità. Se non si inizia per tempo, ad aprile, si rischia grosso a partire da ottobre....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati