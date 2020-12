Quando entra in vigore il decreto di Natale? Ad aggiungere confusione su confusione, sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto con data sbagliata: entrata in vigore del provvedimento 19/12/2021. Il Natale degli italiani è salvo, per la stretta se ne riparlerà l'anno prossimo. O no?

Ultimo aggiornamento: 10:48

