La polizia individuato l’aggressore che lo scorso 1 luglio, nei pressi di un bar della immediata periferia ternana, ha accoltellato un giovane ternano, per poi dileguarsi. Le indagini della Squadra Mobile, coordinate dal pm Barbara Mazzullo, hanno ricostruito dinamica e movente dell’aggressione, consentendo al GIP, dr.ssa Biancamaria Bertan, di adottare nei confronti dell’autore un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di lesioni personali aggravate e porto di arma.

Grazie al lavoro investigativo, è emerso che, nella notte del 1 luglio, la vittima - un 23enne ternano che era in compagnia di amici presso un bar - è stato avvicinato da un 20enne, anche egli intento a trascorrere un po’ di tempo presso lo stesso bar con la propria ragazza ed altri amici. Improvvisamente il 20enne si è scagliato contro il 23enne e poi, estraendo un coltello, lo ha colpito al torace, all’addome ed al braccio destro. Mentre il 118 trasportava la vittima all’Ospedale di Terni, dove è stato giudicato guaribile con prognosi di 10 giorni, successivamente rivista a 50, gli investigatori hanno rintracciato e sentito tutti i possibili testimoni al fine di riscostruire l’accaduto. Una volta individuato l’aggressore, e ascoltando le testimonianze di amici e conoscenti, è stato poi possibile fare luce sui motivi del gesto, che sarebbe maturato a causa della gelosia dell’aggressore per la propria ragazza, la quale in passato sarebbe stata corteggiata dallo stesso giovane aggredito, reo quella sera di aver lanciato forse uno sguardo di troppo. Ultimo aggiornamento: 15:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA