Sequestrati 110mila euro all'attrice Alessandra Giudicessa, una delle due gemelle diventate famose per il film "Come un gatto in tangenziale", che interpretavano la parte di due ladre inquiline di un alloggio popolare nell’ex residence Bastogi. Anche nella vita reale però le due sorelle si sono rese protagoniste di diversi furti: nel luglio 2018 rubarono profumi per 550 euro in un negozio di via Marmorata, nel febbraio 2019 rubarono 18 capi d’abbigliamento in un negozio in viale Europa. Su delega della sezione misure di prevenzione del Tribunale, i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito la misura, richiesta dalla Procura, in ragione della “pericolosità sociale” accertata dell’attrice per il periodo dal 2011 al 2018 e derivante dal coinvolgimento in varie vicende giudiziarie in relazione ai reati di furto con destrezza, truffa, utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento.

Procedimenti in alcuni casi giunte anche a condanna definitiva. Sulla base di tali presupposti già nel 2019 l’attrice era stata destinataria della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, poi revocata anticipatamente nel 2021 per il venir meno dell’attualità della “pericolosità sociale” della stessa. Dagli ulteriori accertamenti svolti dal G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, è emerso, tuttavia, una nuova denuncia effettuata nel 2022 a carico di Alessandra Giudicessa (Pamela nel film) e del coniuge per un’ipotesi di ricettazione, per cui è stato emesso l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Le conseguenti indagini economico-finanziarie hanno consentito di individuare beni nella disponibilità dell’attrice, in misura del tutto sproporzionata rispetto agli esigui redditi dichiarati dall’intero nucleo familiare. Si tratta, in particolare, di 2 polizze vita del valore di circa 80mila euro e di 2 autovetture acquistate tra il 2018 e il 2019, del valore di circa 35mila euro.