Carica il camion e sale in cabina per ripartire: Sandro muore fulminato da un malore sul mezzo

È morto mercoledì, a Fossato di Vico nelle Marche, a 57 anni, Sandro Galtelli. Stroncato da un infarto fulminante mentre saliva sul suo camion. Aveva caricato del materiale bituminoso destinato alla manutenzione delle strade comunali di Genga. Ieri l'ultimo commosso saluto. Cento persone dentro la chiesa di San Facondino e altre duecento sulla piazza, come richiesto dalle nuove norme anti Covid di sicurezza e distanziamento. Viveva a cavallo tra Genga e Sassoferrato. Era nato a San Fortunato di Genga ma aveva scelto di costruire la sua casa e di far crescere la sua famiglia a Felcioni di Sassoferrato. In molti ricordano la sua gentilezza e la sua grande disponibilità quando, con la moglie Claudia, per diversi anni, ha gestito la stazione di benzina Agip nel rione di Santa Maria. Poi la svolta, quando, con Stefano Leli, amico da sempre, fondò la Leli & Galtelli, società specializzata nella raccolta e il trasporto della nettezza urbana, nel servizio di manutenzione e di sistemazione di aree pubbliche, giardinaggio, movimento terra ed edilizia stradale. Ultimo aggiornamento: 14 Giugno, 19:22