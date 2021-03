Falconara, papà e mamma morti in un mese per covid. Lo strazio del figlio: «Altro che banale influenza...»

«Ciao babbo, ciao mamma: altro che banale influenza». Professore perde i genitori in 5 giorni per il Covid: morti Carlo Fiori ed Elvia Rosi, sorridenti solo un mese fa per il compleanno in famiglia. E' successo a Falconara (Ancona).

La foto risale a un mese fa e ritrae due pensionati sorridenti, che s’aspettano ancora gioie dalla vita, sperando di rendersi utili. Carlo Fiori festeggiava 95 anni e la moglie Elvia Rosi aveva fritto delle zeppole. Adesso Carlo ed Elvia, lui pensionato macchinista delle Ferrovie, lei casalinga, non ci sono più, stroncati dal Covid a 5 giorni l’uno dall’altra. Il figlio disperato.

Ultimo aggiornamento: 17:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA