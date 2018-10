Genova, Antitrust: lavori senza gara giustificati, evitare proroga concessioni

Ok a lavori senza gara. Per Genova l'Antitrust dà il via libera all'affidamento tramite procedura negoziata dei lavori di ricostruzione del ponte, ma

solo per far fronte a urgenza e rispettando principi di trasparenza

«Dovrà assolutamente essere evitata nel futuro

- aggiunge inoltre





LEGGI ANCHE Toninelli a Genova, sfollati in piazza: «Basta bugie, ora risposte o blocchiamo la città» e si dovrà procedere all'assegnazione delle stesse tramite procedure ad evidenza pubblica, e ciò al fine di garantire maggiore efficienza e maggiore sicurezza».LEGGI ANCHE

Per la ricostruzione del ponte di Genova «se nell'attuale situazione l'affidamento tramite procedura negoziata appare giustificato, tale modulo dovrà essere limitato a quanto strettamente necessario a far fronte alle condizioni di urgenza e indifferibilità dell'intervento di ricostruzione e dovrà essere, in ogni caso, rispettoso dei principi di trasparenza e di non discriminazione».



A giudizio dell'Antitrust, tuttavia, «particolare attenzione andrebbe altresì prestata da parte del Commissario straordinario nell'individuare il perimetro degli affidamenti da attribuire tramite procedura negoziata, soprattutto in considerazione dell'ampiezza della formula usata che fa riferimento alle attività 'propedeutiche e connessè al ripristino della rete viaria». Peraltro, «una rigorosa delimitazione delle attività necessarie e indifferibili da eseguire con tempesitività, consentirebbe di assicurare la corretta applicazione del requisito dell'estrema urgenza, che giustifica la deroga rispetto alle procedure di affidamento a evidenza pubblica». Quinti, «al di fuori del circoscritto ambito di operatività della deroga - ha concluso Arena - dovranno di contro trovare applicazione le procedure ad evidenza pubblica che garantiscono, attraverso il confronto competitivo tra più imprese, la selezione dell'operatore più efficiente».

Lunedì 8 Ottobre 2018, 15:49 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2018 16:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

».la proroga delleesistentiil segretario generale dell'Antitrust, Filippo Arena, davanti alle commissioni Ambiente e Trasporti della Camera, che hanno all'esame il decreto Genova -