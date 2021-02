Genova, l'auto vola in una scarpata, Jessica muore a 26 anni. Il dramma alle 6 del mattino

Tragedia in provincia di Genova dove una ragazza di 26 anni, Jessica Solari, è morta stamattina intorno alle 6 in un incidente lungo la strada provinciale tra Mezzanego e Chiavari, nell'entroterra del levante genovese. Jessica abitava proprio a Mezzanego: sono in corso indagini per chiarire con esattezza la dinamica dell'incidente, che ha visto l'auto guidata dalla giovane finire fuori strada e volare da una scarpata.

L'auto si è ribaltata ed è finita contro la facciata di una casa. Nonostante i tentativi di rianimazione, la giovane è deceduta sul posto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero del veicolo e i carabinieri per i rilievi: sono questi ultimi a dover ricostruire la dinamica. Sono intervenuti anche i medici del 118 ma per la giovane Jessica non c'è stato nulla da fare.

