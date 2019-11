Genova, autostrada A26: entro le 12 riapre una corsia per ogni senso di marcia

Entro le 12 di oggi, riprenderà in entrambe le direzioni di marcia la circolazione sulla tratta dell'autostrada A26 compresa tra l'allacciamento con l'autostrada A10 e lo svincolo di Masone. Nel corso della notte, la Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia ha realizzato uno scambio di carreggiata tale da garantire una corsia di scorrimento per senso di marcia. L'assetto predisposto consentirà comunque l'adozione delle verifiche tecniche sulle opere, così come pianificato già ieri.

De Micheli cnvoca ASPI. Nel frattempo, la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli «ha convocato per mattinata di oggi il concessionario Aspi al fine di stabilire gli interventi urgenti per garantire la sicurezza e ripristinare la viabilità». Ad annunciarlo è lo stesso ministero in una nota in merito alla chiusura della tratta dell'A26 tra l'allacciamento con l'A10 e lo svincolo di Masone.

Toti: siamo in guerra. «Siamo in guerra, in emergenza, siamo a Stalingrado. Il governo si deve far carico, da oggi e fino al ripristino delle condizioni di normale vivibilità di tutto quello che accade: trasporti, come per il Morandi, terminal portuali, di tutto perché siamo in una vera situazione di emergenza», ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, al termine del vertice nella tarda serata di ieri. Aggiungendo che «le istituzioni locali si rimboccheranno le maniche. Ci aspettiamo di avere notizie dal governo nelle prossime ore con interventi di emergenza, utilizzando ad esempio il genio militare. Non possiamo reggere questa situazione oltre una settimana. E non può reggerla il Paese».

