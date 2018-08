Genova, consegnate le prime cinque case agli sfollati: tra loro anche un bimbo di tre mesi

Sono arrivate le prime cinque case per gli sfollati dopo il crollo del ponte Morandi a Genova. Vanno a cinque nuclei famigliari, per un totale di 21 persone, tra cui bambini piccoli (uno ha 3 mesi) e anziani non autosufficienti. Le chiavi sono state date dal presidente della Regione Toti e dal sindaco Bucci nel quartiere di Bolzaneto in palazzine con appartamenti di solito destinati alle forze dell'ordine e di proprietà della società pubblica Arte.LEGGI ANCHE Ponte Morandi, ecco la mail per ospitare le famiglie sfollate di Genova «Sono le prime case che consegniamo - hanno detto Toti e Bucci -, contiamo entro metà novembre di soddisfare tutte le esigenze». Altri sei alloggi verranno consegnati nella stessa zona domani. Gli sfollati potranno