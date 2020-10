Covid, allarme in Liguria. Toti annuncia: «In arrivo restrizioni particolari a Genova»

È possibile che nelle prossime ore «e comunque dopo l'emanazione del dpcm della Presidenza del Consiglio dei ministri» in alcune zone della Città Metropolitana di Genova applicate ulteriori restrizioni. Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti in una diretta facebook dopo aver specificato che »dei 320 casi presenti nel bollettino di oggi, 103 positivi non sono ascrivibili a quelli monitorati ieri ma sono il risultato di tamponi effettuati nei giorni scorsi«.

Nelle quattro zone (centro storico di Genova, Sampierdarena, Cornigliano e Rivarolo) »che - ha detto Toti - sono oggetto di attenzione da alcuni giorni« potrebbero essere applicate »ulteriori misure restrittive. Ho parlato con il sindaco Bucci: aspetteremo di vedere domani la bozza del dpcm ma in questi quartieri è possibile che Città di Genova e Regione Liguria decidano ulteriori misure restrittive concesse dal dpcm. Ovviamente lo faremo con elementari norme di buonsenso: non vorremmo, per difenderli dalCovid , farli uccidere da una situazione economica difficile«.

