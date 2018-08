Genova, la prima ipotesi sulla causa del crollo: â€‹«Così è collassato il ponte Morandi»

La rottura di uno strallo «è un'ipotesi di lavoro seria». Così Antonio Brencich, docente dell'università di Genova e membro della commissione dei Trasporti e delle Infrastrutture che deve accertare le cause del crollo, ha risposto ai giornalisti a Genova. Brencich ha fatto un breve sopralluogo nella zona del ponte crollato ma non è voluto entrare nel merito del lavoro della commissione. «La voce che gira è che il collasso sia stato attivato dalla rottura di uno strallo ci sono testimonianze e video che vanno in questo senso».

Venerdì 17 Agosto 2018, 12:06 - Ultimo aggiornamento: 17-08-2018 12:40

