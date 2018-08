Crollo ponte Genova, tra le vittime una coppia torinese: erano sposati da poche settimane

Si erano sposati a fine luglio Andrea Vittone, 49 anni, e Claudia Possetti, 48 anni, la coppia di Pinerolo (Torino) morta nel disastro di Genova con i due figli minorenni della donna, Manuele, 16 anni, e Camilla, 12. Ed erano colleghi di lavoro, alla Cmc di Cavour (Torino), un'azienda specializzata nella produzione e lavorazione di materie plastiche.LEGGI ANCHE I nomi delle vittime di Genova: lista completa​ L'uomo lavorava come tecnico, la donna era impiegata. Le vittime nel crollo del viadotto Morandi che vivevano in Piemonte erano almeno 7: oltre alla famiglia di Pinerolo, una coppia di Arquata Scrivia (Alessandria) e un'infermiera siciliana che da pochi mesi lavorava in ospedale ad Alessandria. Ma tra i dispersi - secondo la testimonianza di un familiare che si trova a Genova - ci sarebbe anche una famiglia di Oleggio (Novara), marito e moglie e una bambina di 9 anni.