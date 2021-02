Genova, donna uccisa in pieno centro: aggredita con un coltello nel suo negozio di scarpe

Ennesimo femminicidio in Italia. Una donna, Clara Ceccarelli, 60 anni, è stata uccisa per strada a Genova, a quanto sembra con un coltello. È accaduto in serata in via Colombo, in pieno centro città. Sono intervenuti i medici del 118 ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono in mano alla polizia. Sono intervenuti agenti delle volanti e della squadra mobile.

La donna uccisa Genova aveva, come detto, circa 60 anni ed era titolare di un negozio di pantofole. Dalle prime informazioni risulta che è stata aggredita per due volte, all’addome e al collo, dentro l'esercizio commerciale ma non è ancora chiaro se si sia trattato di una aggressione conseguente ad una rapina o se il movente sia un altro. Sono in corso le ricerche dell'omicida. Le ricerche sono concentrate sull’ex compagno della donna.

Ultimo aggiornamento: 20:32

