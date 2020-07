Incidente in A10 su uno scambio di carreggiata: muore 56enne

Genova, incidente mortale in A10 all'altezza di Prà per un tamponamento tra un camion e una macchina in un tratto dove c'è uno scambio di carreggiata per i lavori. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ma per il conducente della macchina non c'è stato nulla da fare. Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni. Si sono formati due chilometri di coda da entrambe le provenienze. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e gli agenti della polizia stradale per ricostruire la dinamica. A perdere la vita un genovese di 56 anni.



Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale l'autoarticolato e la macchina si sarebbero scontrate frontalmente. A perdere la vita il conducente dell'auto, un genovese di 56 anni, mentre il camionista è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso del Villa Scassi di Sampierdarena. Nelle prime fasi dell'incidente, alcuni automobilisti hanno fatto inversione di marcia e sono tornate indietro. Il tratto dove un automobilista ha perso la vita questo pomeriggio «era cantierizzato con corsia in deviazione correttamente installata e segnalata». Lo scrive in una nota Autostrade



Toti: pretendiamo chiarimenti. «Sono profondamente colpito e addolorato per la morte dell'automobilista genovese in autostrada, a seguito di un incidente con un camion, in uno scambio di carreggiata per i lavori in corso sulla A10 e mi stringo alla sua famiglia. Ora è il momento del dolore e non della rabbia, che comunque è tanta. Già domani però chiederemo immediatamente chiarimenti ad Aspi e Mit su quanto accaduto. Le autostrade a doppio senso di marcia in un'unica carreggiata, i cantieri ovunque e in un periodo trafficato come quello estivo sono estremanente pericolosi. Lo diciamo da tempo e oggi, dopo giorni di caos, ambulanze bloccate in coda e appelli inascoltati tutto questo è costato la vita a una persona. Ed è inaccettabile e ancora più grave visto che questo incidente arriva dopo settimane di richieste di aiuto mai raccolte! La messa in sicurezza di domani non può rendere le nostre autostrade delle trappole mortali oggi, lo diciamo invano da giorni. Speriamo che dopo questa tragedia, chi di competenza metta al primo posto in agenda la questione autostrade in Liguria e faccia fin da subito un atto concreto per cambiare questo folle piano di interventi che dovevano essere finiti già da giorni, secondo le promesse del Ministero e di Autostrade. Oggi lo pretendiamo ancora di più, mentre piangiamo un'altra vittima che probabilmente si poteva evitare», così scrive il Presidente Toti sulla sua pagina Facebook. Ultimo aggiornamento: 22:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA