Incidente mortale stamattina a Genova, in via Monticelli. Una donna di circa 30 anni è stata travolta da un tir mentre era a bordo del suo monopattino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per la donna non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono in mano agli agenti della sezione infortunistica della polizia locale.

Ultimo aggiornamento: 11:24

