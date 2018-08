Genova, morti Roberto Robbiano con la moglie Ersilia Piccinino e il figlio Samuele

Mercoledì 15 Agosto 2018, 09:15 - Ultimo aggiornamento: 15-08-2018 14:31

Ieri mattina erano in auto, stavando percorrendo quella strada fatta centinaia di volte per andare a pranzo a casa del nonno, a Volti. La famiglia li ha aspettati temendo il peggio già dalle prime telefonate, fatte non appena i telegiornali hanno fatto rimbalzare la notizia del dramma. Ma nessuno ha risposto, e solo alle 13 il terrore è diventato certezza: un amico di famiglia è riuscito a raggiungere il luogo del crollo, ha riconosciuto l'auto tra le macerie e un pallone, quello di Spiderman, dal quale Samuele non si separava mai durante i piccoli viaggi con mamma e papà.La conferma in ospedale, al San Martino, dove parenti e amici sono stati accolti da unteam di psicologi che hanno dovuto dare loro la notizia.